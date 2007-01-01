Опасные помидоры обнаружили в Калужской области
20-тонную партию привезли к нам из Турции.
С калужского склада помидоры должны были отправится в Москву.
Однако фитосанитарный контроль показал, что овощи заражены южноамериканской томатной молью.
- В соответствии с действующим фитосанитарным законодательством в отношении зараженной продукции были приняты меры по недопущению проникновения и распространения указанного опасного карантинного вредителя, - заявили 29 мая в региональном управлении Россельхознадзора.
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