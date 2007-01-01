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Мужчина пострадал в сгоревшей «Шкоде» на калужской трассе

«Октавия» вспыхнула днем во вторник, 28 мая, в Бабынинском районе.
Дмитрий Ивьев
10:06 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Читайте KP40.RU:

42-летний мужчина ехал по трассе М3 «Украина», когда автомобиль неожиданно начал гореть недалеко от Бабынино.

Машину не удалось потушить, она почти полностью выгорела.

У водителя зафиксированы ожоги 20% тела, он госпитализирован в областную больницу в Калуге, рассказали нам в МЧС.

По предварительным данным, «Шкода» 2007 года выпуска загорелась из-за технической неисправности.

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Наштампуйте их в достаточном количестве и продавайте этих гномиков в магазинах "Сад и огород". На дачах им самое место.

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