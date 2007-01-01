Мужчина пострадал в сгоревшей «Шкоде» на калужской трассе
«Октавия» вспыхнула днем во вторник, 28 мая, в Бабынинском районе.
42-летний мужчина ехал по трассе М3 «Украина», когда автомобиль неожиданно начал гореть недалеко от Бабынино.
Машину не удалось потушить, она почти полностью выгорела.
У водителя зафиксированы ожоги 20% тела, он госпитализирован в областную больницу в Калуге, рассказали нам в МЧС.
По предварительным данным, «Шкода» 2007 года выпуска загорелась из-за технической неисправности.
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