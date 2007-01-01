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Происшествия

Машина сгорела на трассе в Калужской области

Пожар произошел днем 28 мая в Бабынинском районе на дороге М3 «Украина».
Дмитрий Ивьев
07:57 сегодня
0 243
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По предварительным данным МЧС, пострадал один человек.

Точные обстоятельства устанавливаются.

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Комментарий дня
VGA

Наштампуйте их в достаточном количестве и продавайте этих гномиков в магазинах "Сад и огород". На дачах им самое место.

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