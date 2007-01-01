Губернатор прокомментировал возможное похищение ребенка в Калуге

Как мы уже рассказывали, в полицию обратился человек, который видел, что после ДТП девочка села в сбившую ее машину.

- Свидетель находился далеко и подробные детали, такие как примет ребенка, номер машины или тяжесть травмы, описать не смог, - рассказал 29 мая глава Калужской области Владислав Шапша. - Правоохранительные органы срочно приступили к оперативным мероприятиям. Опрошены возможные свидетели. Изучены камеры видеонаблюдения по возможным путям следования автомобиля. В больницы травмированных детей не привозили.

На данный момент кроме свидетельств одного человека, данных, подтверждающих происшествие - нет, заявлений о пропаже детей – не поступало.

- Несмотря на это правоохранительные органы продолжают розыскные мероприятия, - подчеркнул губернатор. - В том случае, если вам что-то известно об этом случае – звоните 112.