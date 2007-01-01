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Новость дня Происшествия

Появилась новая информация о возможном похищении ребенка в Калуге

Утром в среду, 29 мая, ситуацию прокомментировали в официальном сообществе Правобережья.
Дмитрий Ивьев
09:11 сегодня
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Читайте KP40.RU:

Накануне вечером очевидец заметил, что какая-то машина сбила девочку, а потом увезла в неизвестном направлении.

Однако пока никаких заявлений от родителей не поступало.

- По информации на 8 утра никаких заявлений в полицию о пропаже ребенка не поступило, - рассказал правобережный депутат Яков Казацкий. - Учителями окрестных школ проведен обзвон родителей учениц. Дети на месте. Сотрудниками ГАИ проверены камеры и окрестные дворы. Подходящий под ориентировку автомобиль с какими-либо повреждениями не обнаружен.

Свидетель наблюдал события издалека, он мог ошибиться. Однако поиски и проверка еще продолжаются.

Всех возможных очевидцев просят звонить по номеру 112.

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Комментарий дня
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Наштампуйте их в достаточном количестве и продавайте этих гномиков в магазинах "Сад и огород". На дачах им самое место.

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