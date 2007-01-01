В Шопино ищут машину, сбившую ребенка

Возможно, девочка пропала.

Во вторник, 28 мая, в Калуге около деревни Шопино сбили девочку. Об этом сообщили пресс-службе Правительства Калужской области.

Судя по данным очевидца, после ДТП ребенка увезли. В данный момент некоторые источники сообщают о возможном похищении. На ее поиски уже отправились сотрудники правоохранительных органов.

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