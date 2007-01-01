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В Шопино ищут машину, сбившую ребенка

Возможно, девочка пропала.
Софья Фирсова
22:25 28.05
0 386
Читайте KP40.RU:

Во вторник, 28 мая, в Калуге около деревни Шопино сбили девочку. Об этом сообщили пресс-службе Правительства Калужской области.

Судя по данным очевидца, после ДТП ребенка увезли. В данный момент некоторые источники сообщают о возможном похищении. На ее поиски уже отправились сотрудники правоохранительных органов.

Если вы располагаете какой либо информацией, сообщите ее по номеру 112.

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Комментарий дня
Василёк

кто согласовал установку этих уродцев ? Дерзкое серийное самоуправство с особой циничностью ??? Ау, Бастрыкин !

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