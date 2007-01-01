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Еще одного космонавтика украли в Калуге

Во вторник, 28 мая, исчезла Тая, установленная на входе в сквер Карпова.
Дмитрий Ивьев
14:10 сегодня
1 848
Фото: Алина Фарниева.
Читайте KP40.RU:

Эту бронзовую фигурку установили в апреле нынешнего года.

- Мы так надеялись, что жители Калуги бережно относятся к малышам, но увы, - прокомментировала ситуацию скульптор Алина Фарниева. - Благо, рядом есть камеры наблюдения, так что будем надеяться на скорое наказание для преступников.

Ранее еще одну фигурку украли из парка культуры и отдыха. Однако потом там установили дубликат и камеру наблюдения.

Такой была Тая.

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Всего: 1 комментарий
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