Еще одного космонавтика украли в Калуге
Во вторник, 28 мая, исчезла Тая, установленная на входе в сквер Карпова.
Эту бронзовую фигурку установили в апреле нынешнего года.
- Мы так надеялись, что жители Калуги бережно относятся к малышам, но увы, - прокомментировала ситуацию скульптор Алина Фарниева. - Благо, рядом есть камеры наблюдения, так что будем надеяться на скорое наказание для преступников.
Ранее еще одну фигурку украли из парка культуры и отдыха. Однако потом там установили дубликат и камеру наблюдения.
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