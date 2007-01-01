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Происшествия

В Калуге мужчина на электросамокате врезался в «Рено»

Авария произошла около 15:40 в понедельник, 27 мая, на улице Гвардейской.
Дмитрий Ивьев
11:16 сегодня
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По предварительным данным полиции, 60-летний калужанин у дома №21 выезжал со двора и врезался в «Рено Дастер».

Различные травмы получил водитель самоката.

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Всего: 1 комментарий
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