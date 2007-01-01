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Машина в гараже сгорела в Тарусе

Дмитрий Ивьев
09:36 сегодня
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Читайте KP40.RU:

Машина в гараже сгорела в Тарусе

Пожар произошел вечером 27 мая, сообщили в МЧС.

По предварительным данным, в гараже загорелся автомобиль «Лада».

Причины происшествия пока не называются. Но есть информация, что никто из людей не пострадал.

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