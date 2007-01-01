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Происшествия

Дача сгорела в Калужской области

Пожар произошел днем 27 мая в деревне Утриково Спас-Деменского района.
Дмитрий Ивьев
08:35 сегодня
0 192
Читайте KP40.RU:

Огонь уничтожил деревянную постройку.

Из людей никто не пострадал, рассказали в МЧС.

Причины пожара устанавливаются.

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