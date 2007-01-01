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Происшествия

Квартира сгорела в Кондрово

Дмитрий Ивьев
07:29 сегодня
0 189
Читайте KP40.RU:

Пожар произошел днем 27 мая, сообщили в МЧС.

Горела квартира в доме на улице Южной.

Никто из людей не пострадал.

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