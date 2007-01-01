Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после наезда электросамоката на женщину в Калуге
Авария произошла 27 мая у сквера Мира.
По данным полиции, 15-летний мальчик сбил 84-летнюю пенсионерку. Пострадавшую увезли в больницу.
Информацией заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он ждет доклад от своих калужских подчиненных.
Напомним, это уже второй подобный случай. На прошлой неделе подросток на электросамокате сбил женщину у Театральной площади. Виновник сбежал, но его личность удалось установить.
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