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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после наезда электросамоката на женщину в Калуге

Авария произошла 27 мая у сквера Мира.
Дмитрий Ивьев
10:28 сегодня
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Читайте KP40.RU:

По данным полиции, 15-летний мальчик сбил 84-летнюю пенсионерку. Пострадавшую увезли в больницу.

Информацией заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он ждет доклад от своих калужских подчиненных.

Напомним, это уже второй подобный случай. На прошлой неделе подросток на электросамокате сбил женщину у Театральной площади. Виновник сбежал, но его личность удалось установить.

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