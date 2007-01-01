«Шевроле» снес столб в Калужской области
Авария произошла днем в понедельник, 27 мая, на дороге Калуга – Таруса.
Фото опубликовали в региональном ГУ МЧС.
По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением в деревне Сашкино Ферзиковского района.
Машина съехала в кювет и врезалась в столб.
Травмы получил один человек. Информация о его состоянии уточняется.
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