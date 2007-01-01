«Шевроле» снес столб в Калужской области

Авария произошла днем в понедельник, 27 мая, на дороге Калуга – Таруса.

Фото опубликовали в региональном ГУ МЧС.

По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением в деревне Сашкино Ферзиковского района.

Машина съехала в кювет и врезалась в столб.

Травмы получил один человек. Информация о его состоянии уточняется.