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Происшествия

«Шевроле» снес столб в Калужской области

Авария произошла днем в понедельник, 27 мая, на дороге Калуга – Таруса.
Дмитрий Ивьев
16:30 сегодня
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Фото опубликовали в региональном ГУ МЧС.

По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением в деревне Сашкино Ферзиковского района.

Машина съехала в кювет и врезалась в столб.

Травмы получил один человек. Информация о его состоянии уточняется.

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95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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