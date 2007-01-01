Подросток на электросамокате сбил 84-летнюю женщину в Калуге
Стали известны подробности об аварии, которая произошла днем 27 мая у сквера Мира.
По данным оперативных служб, 15-летний мальчик ехал на элеткросамокате и сбил 84-летнюю женщину на тротуаре.
С переломом руки пенсионерку доставили в больницу.
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