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Происшествия

В Калуге электросамокат сбил пешехода

Авария произошла около 12:30 в понедельник, 27 мая, сообщили в МЧС.
Дмитрий Ивьев
14:47 сегодня
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Читайте KP40.RU:

По предварительным данным, человек попал под электросамокат на тротуаре у сквера Мира.

Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

Напомним, на прошлой неделе электросамокатчик сбил женщину на улице Кирова. Пострадавшей понадобилась операция. После этого городской голова Калуги Дмитрий Денисов заявил, что самокаты могут полностью запретить. Однако на данный момент ситуация никак не поменялась.

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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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