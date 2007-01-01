В Калуге электросамокат сбил пешехода

Авария произошла около 12:30 в понедельник, 27 мая, сообщили в МЧС.

По предварительным данным, человек попал под электросамокат на тротуаре у сквера Мира.

Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

Напомним, на прошлой неделе электросамокатчик сбил женщину на улице Кирова. Пострадавшей понадобилась операция. После этого городской голова Калуги Дмитрий Денисов заявил, что самокаты могут полностью запретить. Однако на данный момент ситуация никак не поменялась.