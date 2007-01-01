В Калуге «Хендай» и «Мерседес» разбились на Правом берегу
Авария произошла в ночь на 26 мая, сообщили в полиции.
По предварительным данным, на Тульском шоссе 37-летний водитель «Мерседеса» не справился с управлением и врезался в припаркованный у края проезжей части «Хендай Солярис».
Травмы получили находившиеся в «Хендае» 27-летний мужчина и 24-летняя девушка.
Их госпитализировали в областную больницу в Анненках.
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