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Происшествия

В Калуге «Хендай» и «Мерседес» разбились на Правом берегу

Авария произошла в ночь на 26 мая, сообщили в полиции.
Дмитрий Ивьев
11:28 сегодня
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Читайте KP40.RU:

По предварительным данным, на Тульском шоссе 37-летний водитель «Мерседеса» не справился с управлением и врезался в припаркованный у края проезжей части «Хендай Солярис».

Травмы получили находившиеся в «Хендае» 27-летний мужчина и 24-летняя девушка.

Их госпитализировали в областную больницу в Анненках.

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дтп
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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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