В Калуге «Хендай» и «Мерседес» разбились на Правом берегу

Авария произошла в ночь на 26 мая, сообщили в полиции.

По предварительным данным, на Тульском шоссе 37-летний водитель «Мерседеса» не справился с управлением и врезался в припаркованный у края проезжей части «Хендай Солярис».

Травмы получили находившиеся в «Хендае» 27-летний мужчина и 24-летняя девушка.

Их госпитализировали в областную больницу в Анненках.