Поезд насмерть сбил мальчика в Калужской области
Трагедия произошла в воскресенье, 26 мая, на станции Бабынино, сообщили в Следственном комитете на транспорте.
Погибшему было 13 лет. Он попал под пассажирский поезд.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».
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