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Поезд насмерть сбил мальчика в Калужской области

Дмитрий Ивьев

Трагедия произошла в воскресенье, 26 мая, на станции Бабынино, сообщили в Следственном комитете на транспорте.

Дмитрий Ивьев 741 Читайте KP40.RU: