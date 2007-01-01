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Поезд насмерть сбил мальчика в Калужской области

Трагедия произошла в воскресенье, 26 мая, на станции Бабынино, сообщили в Следственном комитете на транспорте.
Дмитрий Ивьев
09:32 сегодня
0 741
Читайте KP40.RU:

Погибшему было 13 лет. Он попал под пассажирский поезд.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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