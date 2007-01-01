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Происшествия

Жилой дом сгорел в Перемышльском районе Калужской области

Пожар в деревне Григоровское начался вечером в субботу, 25 мая.
14:47 сегодня
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Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы МЧС России по Калужской области смогли купировать возгорание и не допустить распространение огня на соседние постройки.

Сам жилой дом сгорел практически полностью.

По сообщению регионального МЧС, пострадавших при пожаре нет.

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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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