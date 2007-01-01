Жилой дом сгорел в Перемышльском районе Калужской области

Пожар в деревне Григоровское начался вечером в субботу, 25 мая.

Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы МЧС России по Калужской области смогли купировать возгорание и не допустить распространение огня на соседние постройки.

Сам жилой дом сгорел практически полностью.

По сообщению регионального МЧС, пострадавших при пожаре нет.