Жилой дом сгорел в Перемышльском районе Калужской области
Пожар в деревне Григоровское начался вечером в субботу, 25 мая.
Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы МЧС России по Калужской области смогли купировать возгорание и не допустить распространение огня на соседние постройки.
Сам жилой дом сгорел практически полностью.
По сообщению регионального МЧС, пострадавших при пожаре нет.
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