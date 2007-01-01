В Калуге две иномарки столкнулись на дороге

В начале первого ночи воскресенья, 26 мая в Калуге на улице 1-й Академический проезд практически лоб в лоб столкнулись «Мерседес» и «Хендай Солярис».

Сообщение о ДТП поступило в ГИБДД в 00 часов 18 минут. В результате аварии, «Хендай Солярис» улетел в кювет.

По сообщению МЧС России по Калужской области, в ДТП есть пострадавшие. Их состояние не уточняется. На место выезжала бригада скорой медицинской помощи.