В Калуге две иномарки столкнулись на дороге
В начале первого ночи воскресенья, 26 мая в Калуге на улице 1-й Академический проезд практически лоб в лоб столкнулись «Мерседес» и «Хендай Солярис».
Сообщение о ДТП поступило в ГИБДД в 00 часов 18 минут. В результате аварии, «Хендай Солярис» улетел в кювет.
По сообщению МЧС России по Калужской области, в ДТП есть пострадавшие. Их состояние не уточняется. На место выезжала бригада скорой медицинской помощи.
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