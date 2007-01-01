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Происшествия

В Калуге две иномарки столкнулись на дороге

В начале первого ночи воскресенья, 26 мая в Калуге на улице 1-й Академический проезд практически лоб в лоб столкнулись «Мерседес» и «Хендай Солярис».
10:06 сегодня
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Сообщение о ДТП поступило в ГИБДД в 00 часов 18 минут. В результате аварии, «Хендай Солярис» улетел в кювет.

По сообщению МЧС России по Калужской области, в ДТП есть пострадавшие. Их состояние не уточняется. На место выезжала бригада скорой медицинской помощи.

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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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