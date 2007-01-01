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Пожар на Правом берегу произошел в Калуге

Дмитрий Ивьев
15:22 сегодня
0 341
Читайте KP40.RU:

Днем в субботу, 25 мая, загорелась трава на поле между Веснушками и Кречетниковым парком.

На место уже прибыли спасатели.

Как рассказали нам очевидцы, группа мальчишек играла там со спичками. Вероятно, это и стало причиной возгорания.

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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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Комментарий дня
victor_63

Во-первых претензии не к производителю самокатов, а к арендодателю, который является их собственником. Если Вы нарушите правила, управляя по доверенноси, то с камеры кому штраф придёт? Собственнику. Во-вторых, в отличии от автомомилей, самокаты сбивают на тротуаре, предназначеном для пешеходов, а не на дороге.

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