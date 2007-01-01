Пожар на Правом берегу произошел в Калуге

Днем в субботу, 25 мая, загорелась трава на поле между Веснушками и Кречетниковым парком.

На место уже прибыли спасатели.

Как рассказали нам очевидцы, группа мальчишек играла там со спичками. Вероятно, это и стало причиной возгорания.