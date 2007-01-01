Семилетнего велосипедиста сбили в Калужской области

Авария произошла днем 24 мая на площади Ленина в поселке Полотняный Завод Дзержинского района.

По предварительным данным полиции, у дома №31 мальчик на велосипеде переезжал дорогу не по переходу.

В этот момент его сбила «Лада Веста». За рулем находился 41-летний мужчина.

С травмами ребенка отвезли в областную больницу в Калугу.