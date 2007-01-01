Очередная авария с самокатом произошла в Калуге
Около 15:30 в пятницу, 24 мая, на улице Московской самокат столкнулся с автомобилем «Шкода», рассказали в МЧС.
Пострадали как минимум два человека.
Сейчас устанавливаются точные обстоятельства.
Напомним, власти Калуги пригрозили полным запретом прокатных самокатов в городе.
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