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Схрон с боеприпасами обнаружили в Калужской области

Дмитрий Ивьев

Снаряды времен Великой Отечественной войны находились в лесу в двух километрах от села Букань Людиновского района, сообщили 24 мая в МЧС.

Дмитрий Ивьев 293 Читайте KP40.RU: