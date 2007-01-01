50-летний мужчина пострадал в вылетевшей в кювет «Ауди»
Авария произошла на трассе А130 вечером 23 мая, рассказали в полиции.
По предварительным данным, на территории Мосальского района 50-летний водитель двигался в сторону Москвы не справился с управлением и съехал в правый кювет.
С места аварии автомобилиста отвезли в областную больницу в Калуге. Позже врачи отпустили его домой.
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