Водителя самосвала убило током в Калужской области
Трагедия произошла днем в четверг, 23 мая, в селе Антопьево Бабынинского района.
Проверку начал Следственный комитет.
- По предварительным данным, погибший управлял грузовым автомобилем МАЗ и при выгрузке грунта зацепил кузовом самосвала электрический провод, - рассказали в пятницу в СК. - В результате полученной электротравмы водитель скончался.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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