«Ниссан» и «Мицубиси» лоб в лоб столкнулись на развязке под Калугой
Авария произошла на пересечении дорог Калуга – Медынь и М3 «Украина» утром в пятницу, 24 мая.
По предварительным данным полиции, 41-летний водитель «Ниссана» двигался из Калуги в сторону Медыни и на развязке врезался в грузовик. После этого «Ниссан» выехал на встречную полосу и врезался в «Мицубиси Кольт».
Травмы получили три человека. Водителю «Ниссана» врачи помогли на месте. 67-летний водитель «Мицубиси» и его 66-летняя пассажирка госпитализированы в Анненки.
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