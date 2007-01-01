«Ниссан» и «Мицубиси» лоб в лоб столкнулись на развязке под Калугой

Авария произошла на пересечении дорог Калуга – Медынь и М3 «Украина» утром в пятницу, 24 мая.

По предварительным данным полиции, 41-летний водитель «Ниссана» двигался из Калуги в сторону Медыни и на развязке врезался в грузовик. После этого «Ниссан» выехал на встречную полосу и врезался в «Мицубиси Кольт».

Травмы получили три человека. Водителю «Ниссана» врачи помогли на месте. 67-летний водитель «Мицубиси» и его 66-летняя пассажирка госпитализированы в Анненки.