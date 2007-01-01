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Пожилого велосипедиста сбили в Калужской области

Дмитрий Ивьев

ДТП произошло на дороге между Хвастовичами и селом Красное вечером в четверг, 23 мая.

Дмитрий Ивьев 191 Читайте KP40.RU: