Пожилого велосипедиста сбили в Калужской области
ДТП произошло на дороге между Хвастовичами и селом Красное вечером в четверг, 23 мая.
По предварительной информации полиции, 65-летний водитель «Фольксвагена Каравелла» ехал в сторону Хвастовичей и сбил попутного 74-летнего велосипедиста.
С травмами пенсионера доставили в больницу. Он госпитализирован.
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