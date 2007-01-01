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В центре Калуги водитель автобуса уронила пассажирку

Дмитрий Ивьев

Авария произошла около 16:00 в четверг, 23 мая, на пересечении площади Старый Торг и улицы Театральной.

Дмитрий Ивьев 475 Читайте KP40.RU: