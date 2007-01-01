В центре Калуги водитель автобуса уронила пассажирку
Авария произошла около 16:00 в четверг, 23 мая, на пересечении площади Старый Торг и улицы Театральной.
По предварительным данным полиции, 48-летняя женщина за рулем «Пазика» ехала в сторону Каменного моста и резко затормозила.
Из-за этого в салоне упала 62-летняя пассажирка.
Пострадавшую отвезли в больницу. Врачи оказали ей помощь и отпустили домой.
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