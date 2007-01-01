В Калуге сбили 54-летнего мужчину

Авария произошла в Шопино на улице Центральной утром 23 мая, рассказали в полиции.

По предварительным данным, 65-летний водитель «Нивы» поворачивал налево и сбил пешехода, который двигался по зебре.

С травмами пострадавшего госпитализировали в травматологическое отделение областной больницы в Анненках.