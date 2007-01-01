В Калужской области у мужчины нога попала в мотоблок
Тяжелую травму получил житель Дзержинского района, сообщили в четверг, 23 мая, в министерстве здравоохранения Калужской области.
- Незамедлительно на место выехала бригада скорой помощи. Пока медики оказывали на месте первую помощь, прилетела бригада санитарной авиации регионального центра скорой помощи и медицины катастроф, - отметили в минздраве. - Вертолет посадили фактически возле дома пациента, в отдаленной сельской местности. Мужчина доставлен в областную больницу, где пациента уже ожидала команда специалистов.
С начала года совершено уже 63 вылета санитарной авиации.
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