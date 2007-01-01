+18...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калужской области у мужчины нога попала в мотоблок
Происшествия

В Калужской области у мужчины нога попала в мотоблок

Тяжелую травму получил житель Дзержинского района, сообщили в четверг, 23 мая, в министерстве здравоохранения Калужской области.
Дмитрий Ивьев
16:08 сегодня
0 315
Фото: минздрав Калужской области.
Читайте KP40.RU:

- Незамедлительно на место выехала бригада скорой помощи. Пока медики оказывали на месте первую помощь, прилетела бригада санитарной авиации регионального центра скорой помощи и медицины катастроф, - отметили в минздраве. -  Вертолет посадили фактически возле дома пациента, в отдаленной сельской местности. Мужчина доставлен в областную больницу, где пациента уже ожидала команда специалистов.

С начала года совершено уже 63 вылета санитарной авиации.

Новости по тегу
происшествие
eyJpdiI6IlQ5MzhiQzJkTFU4UWpsT05UK2RPMEE9PSIsInZhbHVlIjoiRDBFdEVoWFp1TjYxMHNqSmJUdTZLYlhNM3cvb0h0eDlDUzFiSlhUcVVvNTJFbmJPK1RNN2xLN2JZYXJ4THl6WExKN2pkNXZhYlZEQUhYdjQyUy91U25BcUphMVdSZjBuQjhnS0l2aGhsV0N5dGFFZGFjY3RON1NaM29KRjF0a21Rajl5LzZRSTJLM3dYK2dNQTJ3bWZSQkh0TXRXQUltcnRPRUpabWpOQVYvZkkwbzFZTi94WWdSeHNDR1p3enhRdy9ITlJMOEIxaXh0UUk3VWNLa1BNYThIbXhHTzlldlRmNjk2N0JtMkwwZzZLSlZ5WlVSSlVNUXBTenIwK0JaTlFEa0RMSnhYZytNL2U2Nml6TU16eEg4L3pQaGxqRmtZd3VEakZDRzhKY1h4ZU93cFNoYVRJeDcyeGJBcTFMY3BlaUxOTFkwL0ZjMWk2ZVRmMmVqeVRMUld3ekRlVy9CdllVQldwdmErQ3o2RGxRTVg0bXlQOVBGbVlmdHRTZUc0VE5MWTR3QlpSeGw3bHM4OGladmtMejBOaGNTU2wxTXpZcmFqdU1mWXl6cjdXS3Zuc0dVZFVNZFJOVEVOL1hlYTh2U1RJc3Ftd09KNjIvNTZPaXcwQVlvK3l4WDJqQWRmRXVQajRVWGRVMndveXdJVW9XVkdCWHhPWWZwVzJCa2hkQ3M2RFRXdkpkTEp6dG4vdHdSTlk5NWp6SEErS0IrWnl6SHNOeUU1Sjl0OVFCN290MUwrNDRObmxUNEY5TEdkRWdKNldLd3hWNnFhQXJ2RXovYmFUS1gvQ2E1UE1Qa253RnNIZFM1ZC94ZXRKeUw4WVlUUGF6c041NmRVMDRSQXBzaFNDQ1RMcGYvUHh4alFNRU1jdWg4TmNwWXZXNklFNjJ6RG9JQnp3U05Rb09kRTJLN1VIeU00QUZHYWF5STljVmNPOXJRdnltbjYwRlNmM3dibG9kRExaTzFQRnY3KzdBY09TRi9JZERScTFhdWllUzM4QnJNNW81YnloanhIIiwibWFjIjoiZWFmYTA1N2YzN2M0NzJmMjg5NDIxNzNlZDZhNTgyYzA0ODU5YzMyMmViMGE5Y2Y4ZDM1NjBjZDRhNWVkZmFhZCIsInRhZyI6IiJ9
eyJpdiI6Ikt4b3IySDRIOEx4eDE5c0tZK2VKaUE9PSIsInZhbHVlIjoicTRFWVNmcGVWN05mKzFCOGFhUFdEejhxU21LOEdZTWRTSnJqSmxwNElxSXRRWFZjeS8xaXdKY3dyM1RoZVVPeGowRWdsQXZHQ25VTWcyOWsxQmVzT3ZBL2M2bkRySi9BTFYzTWFXYkZQd0YxNE5UdlAyQkVtY2NPK0VCcFAzQkRHSERHMG9IUmc0Um1jL3FFeFA0a0FNQ1JJVE9rb3FCYVNFeGlBUFkrU0FqQ2EzMW45VnlsMzJQMFlJUys4N0o4RHdzTC9yL1B3VWtDMVNvZzdLV3JWZHlBeHM0M0ZHSkVHNnZucVJ4WTNqdUhJclVZRzZ0NUo2MW91VHZKL2M0ZkhwVzdxWHI3TFFiTFJYQWNUeE5RbFNWS21yR2hYZWYrQXo1OHJzRU5BY2JtMjdmdjMwMDkrNTNSVytUZ2RYcHNoWVVhZWxzM1pGeGtZczlCSXBjd0lINUxVbWhjMVdVQ3g3OUVkSlcwQ09iTGZzaUZocmdxaHZrOEVLb09ydG1QMHVhZHcweWRUUGNzcmJnVktEL0RTa1p5bXhhVnZtalU3UGNGWjQvS2NacllFT3dVM1JJQTVCQWV0MURHTFhwMEYycS9xQW5tY1FLNXdXcFVtSGdkNDZNanZKYnJnMmlzQWk2RHZjcW9HQS9IZTJCZDY3RUtrNHFEdU8xVFh1dEUyVkY5dXZVcUpkTmN3NDFKNE1HbFBCdWU2VHVGRTZpYVFUQlFhVlJCWkpXRGVsRGEwRU1EOUdJRkVvMVZQRzlDckNueE9sSmxxT29XTXNYOEh2VXlxNzkxZStLV2JqT1hkU0c5VGIwOFBoK3oxRElud1lrZ3cvRXBkQ29TdkdjaTU1UC9lN3FOYU4zaEkrcVNrTDdPMmQ0NVdZQ3psaUFzdkl6Q0NVMFM0bzNyU2hFZDhXdU93cWhBVGNyakoxb2dTblFtZUVrNWcxYU82bG5pVnp2bUtnPT0iLCJtYWMiOiIwNTU5MTZiNDliMjhlYzFkYTRjZjk4Y2MyYmMzMjY5ZTgzNzc3N2JmOTMxMjM3YzA3MThlNWUwNTA5YmEyMjE3IiwidGFnIjoiIn0=
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ikp2WmFyZTBLQ0lzQzg3bkt3b0RYV2c9PSIsInZhbHVlIjoicnFwYmpkdjRpb3Q3SHBxZmlyVzU0ZG1mdy9pVC8yTHhsZVZaMlNEUjE5bWI2cXZBMFBDMDJQaWVPb01iSndEZlhBOTNKd21lZkRIYW5JZC82L3Z4Ykh6blRRWXBTa3dEOWxJd00venZ0OTdxaVNKUUhEODFBUzJUKzRLTHBzSDlmLytLQXB3dmpBUS8rbGZ3L3k3M0M0d2pEZkxjamxxVU5PNUtsYXVTaDFZbitpQUFEdzQ1ZmVWVHdVZ3dnYXllQnFJRVZtK2s1eXQrTHhKL0V2eFRTZWRWZGt1WGxBUWR0MGtEOGxTNHUvQVErUXlSREE4djdGVEZZVG5tZDRnbWtqdFlvODh0SDNEZ2NjdVpYSzlSNFhFa2J6THM5M1JxK3pNZE1CcVpRS2p5YlZqV2F4bU5vZGVmU0UrZlVmQXlnaWU0a3JLa05TUTZmYXVUbjRCSFJYWEhSK0E1NUI0Mkc0cHRjZHl6akl0cTZOaGtNa0w2NTFLRTNUYllEbFZDakEzRHRoeFhicFVKWWFMWFRCTHliQmNUNXFGMGhLK3FmL2dybi8zd05QV0hVTWNFc2JjbzFkbmtpNGQ5VlQya3IvTkthKy9ySzJSWW9KWldsSGd1QUR0UHJCMCs5amxhWUd1eXRPM1lFUkk9IiwibWFjIjoiYzQ1MTRmNGFmNzQyZWQ3ZTEwZmRmNTk0OGMxMTJhM2ZiM2I2ZDQ0ZmEyZmEyN2EzY2Y2OTY3ODBkM2RkMzgzZCIsInRhZyI6IiJ9
Партнёрские новости
eyJpdiI6IldFSWkzc0ZjU0RPTnV0dlN6emdJd0E9PSIsInZhbHVlIjoiVWJJS2ZBT3VTWkl0dnQzb1lNeWdST3dqQndXUEtyb2VRRkgxU0VFVm1DSmhDcVdkMGRScHVWeStDemJHY1VXQ0JPSkpvZ2Y0bjV4S1hJWUowZnk1NWNmTWdQaTEzdUlQcHQ4c0EweFZsZzZCbjU2c3plNzd3SEhZRFVyY3d5bVJQUjdtK2p5L2p3VXhFc2ZTMmE3NUNDaS9BVzVnQkJFMmpZd1BseFJ1U2dEWGdjSnRKMUh0NmR3RGk4YzBZYU9GcW8rd1U0NTNvS1ByOGNHZEhtaE1PTGxnd0ZpcU52OWZCcnYyNW1nYXRKZ1Q5eGF2bnozb1hXN2xIU3ZCSCtqT2o5ajJUcm52bUN3NzhGd1lNbC8xYW1VbWREYkFqSTFNRXdJeGFhU240ZGMvZVZKR0xLem5Id3pYN1VXQnhOdHBJQnRJdHZjL1ZHY0NUSnIwSmE5NXRzazhDU0llOXAxdGVySTc1UUxrL0pjLzNCYUd1Vm91UWlqUjhpMElhbERicTlOdld0VjdFQkZXL1VYaTRTdGZXc1hJaHRvbGJRVlV6WDd2b2V0N0pBcm1TMHZHZk1FMjNkamE2anIwNG9ZWlk5K3M5aDErWGVSQUVHaWZOekNidGtyVE51ZFQwQmhZY0QxK2d0TEF3eFE9IiwibWFjIjoiZTU3NDlkYjVkOWIxMzg4MjY4ODhiYzJiNGMzNWM0MWEwNGE1NjUxYjczNTMxMjQ0YzY4M2U3MDMwYmRiNWNhYiIsInRhZyI6IiJ9
Давайте обсудим
Калуга
Снова все труды... ушли под воду
17:06 03.04
31 14158
Калуга
В сквере имени Волкова больше не поиграть в футбол
16:08 04.04
29 9241
Калуга
Когда наведут порядок во дворах?
16:49 25.03
15 7451
Калуга
Дороги
07:12 27.03
14 6522
Калуга
отопление
19:09 02.04
14 5632
Всех касается
Новые методы работы губернатора
20:57 01.04
9 4489
Калуга
Опять мусор и свалка! Бушмановский пруд.
16:51 01.04
4 3491
Калуга
Работа по опилке деревьев
16:15 04.04
2 3134
Новости компаний
eyJpdiI6IjNxMzZoczBrTERSMEhtYk1ydlR1N1E9PSIsInZhbHVlIjoiZXBzOUFDWnJ6M2dYSEpZeXdtNlJlS0ZXZ2J0dlJERXgrUXpkcnJjNFFVR1VwSG13R0hpcDRFc05DUkRUdFB6aHorWmZKUWFsQi8yT0p5SUtsQVJ0ZVV4ZnJ1bFlmVXNsR2RBNHFkVzZRczE1ZU9IS0NXWkV4T2cvbnNsNUcydDJpaGtMbHoyNnAwUnpuVXlJZnoyc0hEMkwvdm1HdE5XY1JWVFZVR1R0VjhpSE1ETE1zeXM3eCt3My85SUVLaDlWQU5SWUorZk1pM01YWTVGY2NhcmgrRCtzc1VBS1ZYd0x2UFhiNTRUWXVzTkRYaXoxcFdOSzNaTWhIOGZuMTdDMkdmQTFBS1k1VzhxbTdlNXpqa1ByMkR5dXJ3N3BoVHNPTjA3aTI0N0FlU3dKTGxHTDFvaWsrVFE2OVkzaExZZm5xSDlGVnlRZnZUZjkyMVpqb0hBRzllL2FEZ1FFd3MyRkdvTXYwSU9xQVpSckpiRUN6UXZSVGNVQURjN3hrZzFFSW5QaVAzaVZwK0NZVmgwb2MvbzZwaUVlNVdTR0pjL1VvNFZOZ2ZmNVczdFZHd0VacGZVY3BSRlhUbmhMd25KZytONDIxajJRMU4yTlk3VlNOdGRPalEwa0RtR0Y2ZlNlUmxqSW5YUmhmcWpjL0Y2QnF4MzN5Uy9iQ0d3VzZlVitVVm9wVDEwVTVtRFoySzhDeUZWc1BhQjJkYTV5YjNXV1lGRGhHSGxubGVGNndoMGp3SENSTVRUbUVnSTlJK3Q2MDA5amxlOWkxeGt2eG1EMEovR2ZhOVBUY0VVU3Y1N2syTnhJbXZ0dVQ2dmVVbmsyUHZaOGo4SDlJTmVrSHZxTiIsIm1hYyI6IjQ4ZjM3OWVjZjU1YjlmOTcwNDRmMTQ5MTgxYjQ2MGRjZjc5N2YyNGI4NjA2MWNiMzllYWM1ZTA5YTE4MmZhZGQiLCJ0YWciOiIifQ==
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Вы можете посмотреть результаты прошлых опросов
Все опросы
ТОП народных новостей
За месяц
Хотите быть услышанным и обсудить тему со всеми жителями? Присылайте её сюда
Прислать новость
Калуга
остановка в д.Александровка (Ферзиковский район)
Елена Иванова
11:22 27.04
8 3473
Калуга
Опять борьба за жизненное пространство.
kukura
10:05 28.04
5 5696
Калуга
Транспортная реформа
Шишка
23:07 01.05
4 1563
Фото Пользователь Посты
Геннадич 290
ajax 246
maksemss 89
Белый Орёл 49
Потрачено 35
best 34
caesar 29
4еловек 28
colorkaluga 27
Зигмунд 23
Фото Пользователь Комментарии
Darth Vader 9437
Viktorch1311 7834
vzhik 5340
Геннадич 26621
Полиграф Шариков 12738
ILR 8850
Александр К. 8938
ajax 13835
best 7886
megathrone 5111
Комментарий дня
Ded Evgenich

А можно нам другую городскую думу? Эта сломалась

...
eyJpdiI6Ii9GVFV6Ni9pTGQ5TWwrelJyNjk2K2c9PSIsInZhbHVlIjoiRDZWTlV4N0dlWWtITHk1TU9DdWNQeHhMcmdzMWMyMHZNZmtRMUJJVy9PRnBGSnA4VEhhVlNRYUxkeTFETUJrSWtwa3YycTVnSWp3cUhMcEN1LytZaDlkQjV2U1ozTXAwVTlURzQyazRnZjlKN1hXZ0oyd0krS2FmS21zblAxczczZEtrUTVESmtleXFRRXJla2xUR25VUzN3NERmek9DTjZZcWhweFZiWGVxZWhhRSs3cDZCSzVSL2I4NFM1aEo1UW91K1N1S3BGMlZaWGRSMTIxRWE3UVpHb3lOaTNTL0gyRWZJZDZBVTFTL1RQRlhXZVFOUkFLeDF4R1lvWm5QcTR2Tm16eXhzbm5SLzNITWRaTWprRFlFNytDWXd0bDk1YUtLSm9lQkp1VGpLVFU5dG44cFh2cGtGc05TZnFkZk9CYWVPdDZROTFJeGtNV1pFNFZVTktkOVFNcHZLQmliNUNpTGNORUFIUUNFTzNpY3dGeGRLK3VUS2FBSkZCQ2tqQlFyeUxVSmdPcWFHL1RFdGFmeFUvb253SzN3MjVTN3Q1RlpjcmI1QWY0YTUyM3ZWbG4zUUdsbkdkZGVFZXIyTFI4a1dDRzNPSWc0dWw4dytPTDVBdTBTMVFmY2RRWlZmYXBKUTM3dWJQZ1g3ZFJHeWFqRHd6dm44aENsd0ZwcDJLcEU5NDJ3RExwOXEzOUtpVnFKa3JZRmlrazRtbFVMd1pMYkd0c0FSaTlQaWlFZ0pkQngxQ1BISXR5QzVVZjVrMnJ3OCtjYXl6bUlqbUJVNHYyRzRyaGFjdFNQbE94K0NvbHBQdEVGUUVQU1JFNDZQUWpSZzRmcWwxOUc1dkZPV3hDMW9rUGJJd1p2aE81WjRVV1J5OU5sTERyRFlyUUY0ZEkvV3F1dDZNSFY2TVFRb0hlKzYwR1ZiaFhTbUVXV1EiLCJtYWMiOiJhY2YwODYwMGRkMTdiNjhhNDk4YjcxYjg3NmJkNmIyYjBkNTQ3ZDAyZmYwZWY3M2U4MWMwNjYzYWVhNDNlMzczIiwidGFnIjoiIn0=
eyJpdiI6ImNVbytiS1JHK1Z2eXRiNXBXeXpJWGc9PSIsInZhbHVlIjoiUVZqa3hrWlF5K2NxY0lOSDRDTnBqYzJUV1RwZDJ4U2MyOGlMeUw4ejlvUGgydWJSMEpkbGJsMGxxTVZxZS9jL3hBZXY5M2Z1aG55V1FOejNtSnA2anVLTXl0Z2xnNUF3dkJsZ0l6N01VeDI3aGlBWWo5RG4zUDhKUHY1OFFLeHdWcHZvNUxKaFpONE1Ic0I4SWdUcUVHUGtnM1BOZ0g0QTFvSFlRMTFNYUVGb1B4UkNlcE4zNys5SjFXZE82OVdSQmZ1TGdtLzVQTjZUN2pCK1dXRGxMOWxhSVlWM1pxalVVdDBHMWZEVVM2V0hNUUV5RytiN3B4K25WV2UyVmFLbkxoNFRsOGFaVGx1ckxvSlZtSHJyemdyQVpScnh2cjg1QjJ2dVdoY0hzMTNLdzl6akIwSzJPTlVURHVvNHE5NW1VRkpQNXFTNitHdDZFMHpZak1QYlpQZzJVTGJZM283Q2M3SDRXK3hiK1RNZzlCeXptWG81UEh2cUZLQ2JhOFJtSzhDbkV1ZldiZUlJdWZ2M3lwQm1iT2d4RlFSa00vMnRQVXZRbXJCNzlqdkxycG9sM0hQSCtXZEV1TnFNelJTLyIsIm1hYyI6IjExZDE2YTE1MGM1YTNmM2UwYmU2MzE3ZTM5N2E1MjU1OWE5NzU5ZmExMzc4Nzc3MjZjODlmZGM4MDE0MmY2NTUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+