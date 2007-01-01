В Калуге частный самолет получил повреждения при посадке

Это произошло днем в четверг, 23 мая, сообщили в следственном управлении на транспорте СК России.

- При посадке в международном аэропорту «Калуга» частный самолет сошел со взлетной полосы, получив повреждение, - говорится в официальном комментарии. - Никто не пострадал.

В аэропорту «Калуга» уточнили, что в 13:48 частный самолет-амфибия L-4 выполнял рейс из Могилева и садился в Грабцево.

- Во время приземления самолет выкатился за пределы ВПП, - пояснили в аэропорту. - В результате посадки у воздушного судна повреждено левое крыло и подломлена левая основная стойка шасси. На борту судна находилось 4 члена экипажа, пострадавших нет.

В связи с инцидентом самолет авиакомпании «Азимут», летевший из Минеральных Вод, был перенаправлен в аэропорт Нижнего Новгорода. В ближайшее время воздушное судно вернется с пассажирами в аэропорт «Калуга».