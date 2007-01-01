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В Калуге частный самолет получил повреждения при посадке

Это произошло днем в четверг, 23 мая, сообщили в следственном управлении на транспорте СК России.
Дмитрий Ивьев
16:08 сегодня
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- При посадке в международном аэропорту «Калуга» частный самолет сошел со взлетной полосы, получив повреждение, - говорится в официальном комментарии. - Никто не пострадал.

В аэропорту «Калуга» уточнили, что в 13:48 частный самолет-амфибия L-4 выполнял рейс из Могилева и садился в Грабцево.

- Во время приземления самолет выкатился за пределы ВПП, - пояснили в аэропорту. - В результате посадки у воздушного судна повреждено левое крыло и подломлена левая основная стойка шасси. На борту судна находилось 4 члена экипажа, пострадавших нет.

В связи с инцидентом самолет авиакомпании «Азимут», летевший из Минеральных Вод, был перенаправлен в аэропорт Нижнего Новгорода. В ближайшее время воздушное судно вернется с пассажирами в аэропорт «Калуга».

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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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Комментарий дня
Ded Evgenich

А можно нам другую городскую думу? Эта сломалась

...
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