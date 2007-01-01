В Калуге 16 человек попали в больницы после ДТП с электросамокатами
Такую статистику за истекший период года в четверг, 23 мая, опубликовал министр здравоохранения региона Константин Пахоменко.
Среди пострадавших было семь детей.
За весь 2023 год было 89 обращений к врачам по поводу аварий с самокатами. В больницы доставлены 74 человека. Пострадали 48 детей.
Пахоменко призвал калужан осторожнее ездить на самокатах.
Напомним, утром в четверг женщину сбили на тротуаре на улице Кирова. Власти Калуги анонсировали введение ограничений.
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