В Калуге 16 человек попали в больницы после ДТП с электросамокатами

Такую статистику за истекший период года в четверг, 23 мая, опубликовал министр здравоохранения региона Константин Пахоменко.

Среди пострадавших было семь детей.

За весь 2023 год было 89 обращений к врачам по поводу аварий с самокатами. В больницы доставлены 74 человека. Пострадали 48 детей.

Пахоменко призвал калужан осторожнее ездить на самокатах.

Напомним, утром в четверг женщину сбили на тротуаре на улице Кирова. Власти Калуги анонсировали введение ограничений.