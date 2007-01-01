Центр Калуги встал в пробках из-за ДТП с троллейбусом

Авария произошла днем в четверг, 23 мая, на перекрестке улиц Гагарина и Королева.

Там столкнулись троллейбус маршрута №1 и легковой автомобиль «Мерседес».

Перекрыто по одной полосе на Гагарина и Королева.

Пробка по Гагарина, скверу Мира и Кирова растянулась почти до Театральной площади. Также тяжело повернуть с Королева налево в сторону выезда из города.