Центр Калуги встал в пробках из-за ДТП с троллейбусом
Авария произошла днем в четверг, 23 мая, на перекрестке улиц Гагарина и Королева.
Там столкнулись троллейбус маршрута №1 и легковой автомобиль «Мерседес».
Перекрыто по одной полосе на Гагарина и Королева.
Пробка по Гагарина, скверу Мира и Кирова растянулась почти до Театральной площади. Также тяжело повернуть с Королева налево в сторону выезда из города.
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