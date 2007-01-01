После очередного ДТП в Калуге собрались ограничить движение электросамокатов
В четверг, 23 мая, городской голова Дмитрий Денисов заявил, что возмущен очередной аварией.
Напомним, утром на улице Кирова в районе Театральной площади электросамокатчик сбил женщину. По предварительным данным, у нее перелом шейки бедра.
Денисов вызвал на разговор 24 мая представителей четырех прокатных компаний.
- Мои специалисты уже подготовили проект соглашения, которое серьёзным образом ограничивает движение самокатов в нашем городе, - подчеркнул чиновник. - Будем добиваться упорядочивания этого вида транспорта в интересах всех калужан.
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