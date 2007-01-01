Электросамокатчик сбил пешехода в центре Калуги

Около 9:30 утра в четверг, 23 мая, авария произошла на улице Кирова, сообщили в МЧС.

Пешеход пострадал в столкновении с самокатом на тротуаре у Театральной площади.

Точная информация сейчас устанавливается.

Судя по опубликованным в соцсетях фото, травмы получила женщина. Она лежала на земле и не могла сама подняться.