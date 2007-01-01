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Происшествия

Выпадением ребенка из маршрутки в Калуге занялся Следственный комитет

Как мы уже рассказывали, авария произошла вечером 22 мая у дома №144 на улице Степана Разина.
Дмитрий Ивьев
12:08 сегодня
0 395
Читайте KP40.RU:

Травмы получил трехлетний ребенок. Врачи оказали ему помощь и отпустили домой.

По предварительным данным, падение ребенка допустил 35-летний водитель маршрутки.

Следственный комитет начал проверку по данному инциденту.

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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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Комментарий дня
🌼ViktoriA🌼 Hev🌼

Не смейте трогать стоимость проезда!!! Итак цена завышена на этот убогий транспорт!!! Или что, наша провинция решила на Москву равняться?! Как только там цены повысить решили, сразу, моментально здесь всполошились, "а почему бы нам не сделать тоже самое?!" Только з/п здесь далеко не московские!!! Местные власти вы бы сами пересели в "общественные сараи", а свои Мерседесы людям раздали. Я бы на вас посмотрела потом!!!

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