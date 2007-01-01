Разбившегося на мопеде водителя на вертолете доставили в Калугу

Авария произошла утром 22 мая на улице Ленина в селе Износки.

По предварительным данным полиции, мужчина ехал на мопеде, наехал на бордюр и упал.

Водитель получил тяжелые травмы. Его личность пока не установлена.

На вертолете санавиации мужчину доставили в областную больницу в Анненках.