В Калуге трехлетний мальчик пострадал в маршрутке

Авария произошла около 19:00 в среду, 22 мая, у дома №144 на улице Степана Разина.

По предварительным данным, водитель маршрутной «Газели» ехал в стороны улицы Салтыкова-Щедрина и при начале движения допустил падение ребенка из салона.

Мальчика отвезли в больницу. Врачи оказали ему помощь и отпустили домой, рассказали в полиции.