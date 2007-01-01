81-летний водитель пострадал в аварии в Калужской области

Пенсионер на «Шевроле Нива» перевернулся в деревне Озерно Ульяновского района днем 21 мая, сообщили в полиции.

По предварительным данным, пожилой мужчина ехал в сторону Ульяново и не справился с управлением.

С травмами автомобилиста отвезли в областную больницу в Калуге.