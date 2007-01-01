81-летний водитель пострадал в аварии в Калужской области
Пенсионер на «Шевроле Нива» перевернулся в деревне Озерно Ульяновского района днем 21 мая, сообщили в полиции.
По предварительным данным, пожилой мужчина ехал в сторону Ульяново и не справился с управлением.
С травмами автомобилиста отвезли в областную больницу в Калуге.
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация (25%)
ТОП народных новостей
За месяц
Комментарий дня