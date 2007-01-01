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Новость дня Происшествия

15-летний мальчик утонул в Калуге

Трагедия произошла на пруду в деревне Канищево во вторник, 21 мая.
Дмитрий Ивьев
09:49 сегодня
0 452
Фото: Яндекс.Карты.
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Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

- По уголовному делу проводятся следственные действия и экспертизы, выясняются условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, причины, способствовавшие произошедшему, - заявили в среду в Следственном комитете.

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Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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Комментарий дня
mik27

Если большое количество пешеходов значит людям он нужен, вот тормоза то. Автомобилисты у них в приоритете. Непонятно кем выбранный ,, голова ,,

...
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