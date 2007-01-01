15-летний мальчик утонул в Калуге
Трагедия произошла на пруду в деревне Канищево во вторник, 21 мая.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
- По уголовному делу проводятся следственные действия и экспертизы, выясняются условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, причины, способствовавшие произошедшему, - заявили в среду в Следственном комитете.
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39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба (9%)
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