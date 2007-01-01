У калужской фирмы за долги арестовали «Мерседес»
Компания, которая занимается производством строительной продукции, обязана была выплатить 500 тысяч рублей.
Деньги нашлись только после ареста машины, сообщили 22 мая в управлении Федеральной службы судебных приставов.
Там пояснили, что машину арестовали на дороге в ходе совместного рейда с ГИБДД.
Если бы компания не вернула деньги, дорогую машину выставили бы на торги.
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