У калужской фирмы за долги арестовали «Мерседес»

Компания, которая занимается производством строительной продукции, обязана была выплатить 500 тысяч рублей.

Деньги нашлись только после ареста машины, сообщили 22 мая в управлении Федеральной службы судебных приставов.

Там пояснили, что машину арестовали на дороге в ходе совместного рейда с ГИБДД.

Если бы компания не вернула деньги, дорогую машину выставили бы на торги.