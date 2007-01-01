В Калужской области ночью сбили беспилотный летательный аппарат
В ночь со вторника на среду, 22 мая, над территорией Дзержинского района был уничтожен вражеский БПЛА.
- По предварительной информации, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет, на месте работает оперативная группа, - сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
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