В Калуге пропала 34-летняя женщина
Последний раз Екатерину Машурову видели 17 мая.
Пока нет информации, где может находиться калужанка, рассказали во вторник в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
У женщины рыжие волосы. Ее рост – 160 сантиметров. Была одета в синие джинсы и черные кроссовки. С собой – белый рюкзак.
Любую информацию о пропавшей можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.
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