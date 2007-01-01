В Калуге пропала 34-летняя женщина

Последний раз Екатерину Машурову видели 17 мая.

Пока нет информации, где может находиться калужанка, рассказали во вторник в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

У женщины рыжие волосы. Ее рост – 160 сантиметров. Была одета в синие джинсы и черные кроссовки. С собой – белый рюкзак.

Любую информацию о пропавшей можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.