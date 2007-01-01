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Стали известны подробности о ДТП с маршруткой в Калуге

Авария произошла около 10 утра в понедельник, 20 мая, в районе дома №29 на улице Жукова.
Дмитрий Ивьев
10:09 сегодня
1 867
Читайте KP40.RU:

По предварительной информации полиции, 49-летний мужчина за рулем «Тойоты» выезжал задним ходом со двора и не пропустил маршрутку, которая следовала в сторону площади Победы.

Травмы получили две пассажирки маршрутки – 55 и 90 лет.

Врачи оказали им помощь в Анненках и отпустили домой.

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Всего: 1 комментарий
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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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