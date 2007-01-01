Стали известны подробности о ДТП с маршруткой в Калуге
Авария произошла около 10 утра в понедельник, 20 мая, в районе дома №29 на улице Жукова.
По предварительной информации полиции, 49-летний мужчина за рулем «Тойоты» выезжал задним ходом со двора и не пропустил маршрутку, которая следовала в сторону площади Победы.
Травмы получили две пассажирки маршрутки – 55 и 90 лет.
Врачи оказали им помощь в Анненках и отпустили домой.
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