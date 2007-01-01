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Происшествия

В Калужской области избили участника СВО

Инцидент произошел в Тарусском районе, сообщили 21 мая в Следственном комитете.
Дмитрий Ивьев
09:43 сегодня
0 97
Читайте KP40.RU:

По информации СК, несколько человек ворвались в дом к бывшему военному и жестоко его избили.

- У пострадавшего зафиксированы множественные телесные повреждения, - пояснили следователи.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку.

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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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Комментарий дня
Геннадич

Да все дворы и в Турынино убиты, ямы ужас. А куда делся Колесников???

...
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