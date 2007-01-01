В Калужской области избили участника СВО

Инцидент произошел в Тарусском районе, сообщили 21 мая в Следственном комитете.

По информации СК, несколько человек ворвались в дом к бывшему военному и жестоко его избили.

- У пострадавшего зафиксированы множественные телесные повреждения, - пояснили следователи.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку.