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В Калуге пропала 30-летняя женщина

Алмазбек кызы Суйун не выходит на связь с 20 мая.
Дмитрий Ивьев
09:20 сегодня
0 159
Читайте KP40.RU:

Пока нет информации, где она может находиться, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Рост женщины – 158 сантиметров. Она была одета в синюю кофту, синие джинсы и белые кроссовки.

Любую информацию о пропавшей можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Вы можете посмотреть результаты прошлых опросов
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Комментарий дня
Геннадич

Да все дворы и в Турынино убиты, ямы ужас. А куда делся Колесников???

...
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