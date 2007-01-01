В Калуге пропала 30-летняя женщина

Алмазбек кызы Суйун не выходит на связь с 20 мая.

Пока нет информации, где она может находиться, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Рост женщины – 158 сантиметров. Она была одета в синюю кофту, синие джинсы и белые кроссовки.

Любую информацию о пропавшей можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.