В Калуге пропала 30-летняя женщина
Алмазбек кызы Суйун не выходит на связь с 20 мая.
Пока нет информации, где она может находиться, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».
Рост женщины – 158 сантиметров. Она была одета в синюю кофту, синие джинсы и белые кроссовки.
Любую информацию о пропавшей можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.
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119 - Правильно, нужно ее полностью закончить (29%)
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