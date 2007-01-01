Восьмилетнего мальчика сбили в Калуге

Авария произошла днем 20 мая у дома №48 на улице Советской, сообщили в полиции.

По предварительным данным, ребенок перебегал проезжую часть по переходу и попал под колеса «Хендая», которым управляла 27-летняя женщина.

Машина двигалась по левому ряду, а в правом ребенка пропускал рейсовый автобус.

С травмами школьника отвезли в детскую областную больницу.