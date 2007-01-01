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Происшествия

В Перемышле «Фольксваген» врезался в мопед с подростками

Травмы получил 11-летний мальчик. Его госпитализировали в областную больницу в Калуге.
Дмитрий Ивьев
14:44 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Читайте KP40.RU:

Авария произошла днем 19 мая у дома №46 на улице Ленина, рассказали в полиции.

По предварительным данным, 27-летний водитель «Пассата» поворачивал налево и сбил мопед, за рулем которого находился 15-летний мальчик.

Травмы получил 11-летний пассажир мопеда.

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