В Перемышле «Фольксваген» врезался в мопед с подростками
Травмы получил 11-летний мальчик. Его госпитализировали в областную больницу в Калуге.
Авария произошла днем 19 мая у дома №46 на улице Ленина, рассказали в полиции.
По предварительным данным, 27-летний водитель «Пассата» поворачивал налево и сбил мопед, за рулем которого находился 15-летний мальчик.
Травмы получил 11-летний пассажир мопеда.
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