В Людиново повалили фонарный столб в сквере воинской доблести
На выходных там все забросали мусором.
Фото в понедельник, 20 мая, опубликовал глава районной администрации Стефан Перевалов.
- Нет слов. И, к сожалению, это не первый случай, - заявил он.
По его словам, в сквере достаточно урн.
В администрации подумывают о размещении камер наблюдения, хотя они и дорого обходятся бюджету.
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