В Людиново повалили фонарный столб в сквере воинской доблести

На выходных там все забросали мусором.

Фото в понедельник, 20 мая, опубликовал глава районной администрации Стефан Перевалов.

- Нет слов. И, к сожалению, это не первый случай, - заявил он.

По его словам, в сквере достаточно урн.

В администрации подумывают о размещении камер наблюдения, хотя они и дорого обходятся бюджету.