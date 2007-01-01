Опубликовано видео ДТП на улице Ленина в Калуге
Авария произошла вечером в воскресенье, 19 мая.
Видео с регистратора опубликовали в сообществе «Дорожный патруль Калуга».
По предварительным данным, водитель «Шкоды» двигался в сторону вокзала и на перекрестке с улицей Баррикад, уходя от столкновения с «Тойотой», снес ограждение и сбил пешехода.
Пострадавшую на тротуаре женщину с травмами увезли в больницу.
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация (25%)
ТОП народных новостей
За месяц