Опубликовано видео ДТП на улице Ленина в Калуге

Авария произошла вечером в воскресенье, 19 мая.

Видео с регистратора опубликовали в сообществе «Дорожный патруль Калуга».

По предварительным данным, водитель «Шкоды» двигался в сторону вокзала и на перекрестке с улицей Баррикад, уходя от столкновения с «Тойотой», снес ограждение и сбил пешехода.

Пострадавшую на тротуаре женщину с травмами увезли в больницу.